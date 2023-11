Adipositas: Tagesklinik in Zwickau gewährt Einblicke

Die Einrichtung am Zwickauer Heinrich-Braun-Klinikum für Patienten mit krankhaftem Übergewicht veranstaltet einen Tag der offenen Tür. Nicht nur Betroffene sind dazu willkommen.

Die Adipositas-Tagesklinik am Heinrich-Braun-Klinikum, Karl-Keil-Straße in Zwickau, lädt für Freitag zu einem Tag der offenen Tür ein. Von 14 bis 17.30 Uhr werden neben Vorträgen und Gesprächen auch Führungen in der spezialisierten Tagesklinik sowie eine Körperfettanalyse (BIA-Messung) angeboten. Das sagt Patricia Langbein von der...