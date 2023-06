Aldi bestätigt Einzug ins Zwickauer Zentrum

Ende des ersten oder Anfang des zweiten Quartals 2024 will Aldi-Nord seine Filiale in den Zwickau-Arcaden eröffnen. Das bestätigte eine Unternehmenssprecherin. Zuvor seien noch Umbauten nötig. „Auf etwa 900 Quadratmetern bieten wir als Erfinder des Discounters rund 1700 Produkte aus 18 Warengruppen unseren Kundinnen und Kunden an. Hinzu...