Altehrwürdige Klinkerfassade in Zwickau verschwindet hinter Styropor: Was ist da schief gelaufen?

Ein Haus an der Werdauer Straße in Zwickau muss gedämmt werden – aber sind Dämmplatten, unter denen die Fassade verschwindet, wirklich der einzige Weg?

Die Klinkerfassaden, die Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts an den Wohnhäusern entlang der Werdauer Straße in Zwickau angebracht wurden, prägen bis heute das Stadtbild. Am Gebäude Werdauer Straße 41 ändert sich das gerade. Eine Baufirma hat mit dem Abriss der Gewände und Verzierungen begonnen, wie Bauleiter Enrico Henkel mitteilt....