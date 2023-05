Angriff auf neue Asylunterkunft in Zwickau: Staatsschutz hat Ermittlungen übernommen

Die Polizei ist an einem Wohnblock an der Heisenbergstraße in Zwickau-Eckersbach im Einsatz. Der Grund: Im Gebäude, welches künftig als Unterkunft für Asylsuchende genutzt werden soll, kam es zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter drangen am Donnerstag zwischen 21 und 23 Uhr in das Gebäude ein. "Sie beschädigten mehrere Wohnungstüren und das...