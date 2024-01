Ansturm bei Reisemesse in Zwickau: „Lieber geben die Leute in der Gaststätte kein Trinkgeld“

Etwa 10.000 Menschen strömten von Freitag bis Sonntag in die Stadthalle Zwickau. Das Reisefieber ist ungebrochen – trotz höherer Preise.

Irgendein Stand mit kulinarischen Feinheiten hatte auf der Reisemesse in der Stadthalle in Zwickau Schüttelbrot im Angebot. Wer den Stand eine Weile beobachtet hat, der bekam wohl mit, dass der Verkauf des in Tüten abgepackten Schüttelbrotes ganz gut lief. Geschüttelt hat es aber am Ende – bezogen hauptsächlich auf die gestiegenen...