Auf der Suche nach Platz für Windräder: Das kommt auf die Region Zwickau zu

Der Planungsverband Chemnitz hat das Beteiligungsverfahren zum Raumordnungsplan Wind gestartet. Das Ziel: Bis 2027 soll feststehen, auf welchen Flächen Windräder errichtet werden können.

Der Raumordnungsplan Wind mobilisiert Bürger nicht nur in Hartenstein, wo eine Initiative bislang verhindert hat, dass nördlich von Zschocken Windräder stehen. Auch in Kirchberg und Lichtenstein, in Callenberg und Leubnitz, Mülsen und Lichtenstein fragen sich Einwohner, ob dort, wo sie leben, künftig Windräder aufgestellt werden. Zusätzlich...