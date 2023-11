Aus den Flitterwochen ans Zwickauer Dirigentenpult: Paul Taubitz ist der neue 1. Kapellmeister am Theater

Paul Taubitz hat mit Spielzeit-Beginn den vakanten Posten des 1. Kapellmeisters und Stellvertreter des GMD am Theater Plauen-Zwickau übernommen. Thomas Croy hat sich mit dem 29-Jährigen unterhalten.

Freie Presse: In Kiel geboren, Studium in München, zuletzt in Heidelberg engagiert und jetzt in den wilden Osten nach Plauen-Zwickau – haben Sie eine neue Herausforderung gesucht?