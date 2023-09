Ausländeranteil bei 9,9 Prozent. Braucht Zwickau einen Migrantenbeirat?

Dresden, Chemnitz und Leipzig haben einen. Zwickau arbeitet daran. Der Migrantenbeirat soll Interessen der Einwohner mit ausländischem Pass artikulieren und gegenüber dem Stadtrat vertreten.

In der Schumannstadt wird längst nicht mehr nur Sächsisch gesprochen. Zwickau ist deutlich internationaler geworden. Nicht nur was Restaurants und Lebensmittelverkaufsstellen angeht. Vom Heinrich-Braun-Krankenhaus über die Westsächsische Hochschule bis zu Fußballmannschaften – Zuwanderer bilden eine wichtige Säule. Der Ausländeranteil in...