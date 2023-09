Autofahrer verletzt Radfahrer in Zwickau

Ein 84-Jähriger hat in Pölbitz einen Radfahrer übersehen und diesen angefahren. Der Unfallverursacher musste mit einem Schock behandelt werden.

Zwickau.

Ein Autofahrer hat im Zwickauer Stadtteil Pölbitz einen Radfahrer übersehen und diesen angefahren und verletzt. Laut Polizei war ein 84-Jähriger am Sonntagmittag mit seinem Opel auf der Pölbitzer Straße in Richtung Weißenborn unterwegs. Als er nach links in die Horchstraße abbog, übersah er einen Radfahrer, der ihm entgegenkam. Er erfasst den 59-Jährigen, der auf der Motorhaube landete und gegen die Frontscheibe des Opel stieß. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. Der 84-Jährige wurde mit einen Schock ärztlich behandelt. Sowohl das Auto als auch das Fahrrad wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit, der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Der Opel musste abgeschleppt werden. (kru)