Automobilhistoriker Peter Kirchberg gestorben

Er gehörte zu den angesehensten Experten für den Automobilbau in Sachsen und hob das Zwickauer August-Horch-Museum mit aus der Taufe. Nun ist der Forscher gestorben.

Zwickau.

Der bekannte Automobilhistoriker Professor Peter Kirchberg ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 89 Jahren im Kreise seiner Familie, wie das Zwickauer August-Horch-Museum am Montag mitteilte. Der Wissenschaftler war Spezialist für die Geschichte von Horch, der Auto-Union sowie des Fahrzeugbaus in der DDR. Ergebnisse seiner Forschungen stellte er in über 150 Publikationen zur Kraftfahrzeuggeschichte, insbesondere in Sachsen, dar. Neben der Lehre in Dresden wirkte er an Museen in Dresden, Koblenz sowie bei Ausstellungen und Museen der Audi AG. In Zwickau gehörte er zu den Initiatoren des 1988 eröffneten August-Horch-Museums und begleitete es bis 2017 als Beiratsvorsitzender. "Das August-Horch-Museum Zwickau mit seinen Mitarbeitern hält sein Andenken in Ehren und wird ihn nicht vergessen", erklärte die Einrichtung. (fp)