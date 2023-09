Bacaru am Zwickauer Schwanenteich: Sonnendeck und WC sind fertig

Toilette und Sonnenterrasse am beliebten Imbiss und Café am Schwanenteich sind eröffnet. Das WC ist barrierefrei und bietet auch einen Wickeltisch.

Die Sonnenterrasse und das WC am Imbiss und Café Bacaru am Schwanenteich sind fertig. Ab 1. September können Gäste beides nutzen. Das teilte Sindy Arlt, Projektleiterin von der Zwickauer Firma Krauß Event, mit. Das Bacaru ist die einzige gastronomische Einrichtung am beliebten Ausflugsziel. Gäste können sich am Tresen Getränke und Snacks...