Bauernprotest in Zwickau und Umgebung: So ist die Lage am Mittwoch

An zwei Autobahnauffahrten in Westsachen gibt es Blockaden. Mehr Zeit müssen Autofahrer zudem auf der B 180 bei Hohenstein-Ernstthal einplanen. Vom dortigen Protest gibt es Fotos und Informationen.

Bauernproteste gibt es am Mittwochfrüh an zwei Autobahnanschlussstellen im Landkreis Zwickau. Landwirte blockieren die beiden Auffahrten zur A 72 bei Hartenstein. Sie sind in Richtung Chemnitz und in Richtung Hof dicht. Einen weiteren Protest gibt es an der A 4 bei Hohenstein-Ernstthal, wo die Auffahrt in Richtung Erfurt blockiert wird. Darüber...