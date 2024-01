Bauernproteste: Mülsener wartet halbes Jahr auf Arzttermin – dann kam der Stau

Die Blockaden verliefen zwar weitestgehend friedlich. Aber es gab auch Menschen, die konnten ihren Arzttermin nicht wahrnehmen oder kamen nicht auf Arbeit. Ein Stimmungsbericht.

B 173, Ortsausgang Mülsen in Richtung Zwickau. Dieter Petzold aus Ortmannsorf steht etwas verlassen an seinem Auto. Er ist ausgestiegen, friert. Es ist Montagvormittag, eisekalt, und in 20 Minuten hat der 82-Jährige in Zwickau einen Termin beim Augenarzt. Aber er wird nicht pünktlich sein. Vor ihm hat sich der Verkehr gestaut. Kein Rad dreht...