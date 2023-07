Baum wird auf dem Porta-Parkplatz in Zwickau zur Rampe: BMW landet auf Mazda

Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 70.000 Euro. Bei den Bergungsarbeiten war am Freitagabend sogar ein Kran im Einsatz. Wie es zum ungewöhnlichen Unfall kam.

Was passiert, wenn man vom Brems- auf das Gaspedal rutscht, zeigt ein spektakuläres Foto. Es ist am Freitagabend auf dem Porta-Parkplatz in Zwickau entstanden. Darauf zu sehen: Ein BMW, der auf der Motorhaube und Teilen des Dachs eines Mazda steht. Dazwischen befindet sich eine Linde.

Die Polizei informiert, dass sich der Unfall am Freitag gegen 17.55 Uhr auf dem Parkplatz an der Äußeren Schneeberger Straße ereignet hat. „Der 81-jährige Fahrer eines BMW wollte rückwärts aus einer Parklücke ausparken. Dabei rutschte er vom Brems- auf das Gaspedal ab“, sagt Victoria Rautenberg aus dem Führungs- und Lagezentrum der Polizei. Der BMW sei ungebremst gegen einen Baum gefahren, der die Parkreihen trennte. Rautenberg: „Der Baum stürzte in der Folge auf den vor ihm stehende Mazda und diente nun wiederum dem BMW als eine Art Rampe. Der BMW rutschte über den Baum auf den Mazda.“

Stadtrat Wolfgang Wetzel (Bündnisgrüne) hat den ungewöhnlichen Anblick auf Fotos festgehalten, die er auch der „Freien Presse“ zur Verfügung gestellt hat. Er parkte sein Auto in der Nähe der Unfallstelle. „Ich habe den Unfall erst nach dem Aussteigen realisiert“, sagt Wolfgang Wetzel. Die Polizei sei schon vor Ort gewesen, es habe keine Verletzten gegeben. Die Leute wären „ruhig und staunend“ um die Unfallstelle gelaufen. Wetzel: „Ich musste es ebenfalls intensiv betrachten, weil es so skurril ist mit dem Baum zwischen den beiden Autos.“ Der Stadtrat veröffentlichte die Aufnahmen auf seiner Facebook-Seite. In den Kommentarspalten ist unter anderem zu lesen: „Kunst.“

Der Sachschaden wird auf rund 70.000 Euro beziffert. Die Bergungsarbeiten entwickelten sich zu einer komplizierten Sache. Dafür kam laut Polizei unter anderem ein Kran zum Einsatz. (hof)