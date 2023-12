Begeistert von Premiere auf der Schlossweihnacht: Schnitzer aus Stützengrün kommt gern wieder

Über mangelnde Kundschaft können die Händler in der Silberkammer und der Hofstube von Schloss Osterstein nicht klagen. Das erste Mal ist Thomas Günther bei der Zwickauer Schlossweihnacht dabei.

Die Zwickauer Schlossweihnacht geht auf die Zielgerade. Nicht nur die Stände im Innenhof und im Schlossgraben waren an den ersten drei Adventswochenenden gut besucht, auch in der Silberkammer und der Hofstube von Schloss Osterstein herrschte großer Andrang. Dort präsentiert sich in diesem Jahr erstmals der Schnitzer Thomas Günther aus...