Berufsfeuerwehr in Zwickau: Welche neuen Aufgaben auf die Retter zukommen

Die Tabletten liegen seit einigen Tagen in Landratsämtern, Rathäusern und Depots der Feuerwehren. Sie sollen bei einem Unfall in einem Atomkraftwerk an Kinder, Jugendliche und Schwangere verteilt werden. Obwohl ein erster Schritt gemacht ist, gibt es noch Klärungsbedarf. Warum?