Bewegende Gedenkfeier für Fußball-Legende Alois Glaubitz in Zwickau: Der niemals fehlte

Rund 400 Fans und Vereinsmitglieder des FSV Zwickau verabschieden ihr Idol bei einer emotionalen Veranstaltung im Stadion.

Es ist ein würdiger Abschied, den Fans und Vereinsmitglieder des FSV Zwickau ihrem Alois Glaubitz bereitet haben: Rund 400 Menschen sind am Freitagabend im Stadion in Eckersbach, um dem ehemaligen Spieler, Mannschaftsleiter und Schiedsrichterbetreuer zu gedenken, der am vergangenen Samstag mit 89 Jahren verstorben ist.