"Bisher hat sich Deutschland immer aus Krisen befreit": Bundespräsident bei der "Freien Presse" Zwickau

Elektromobilität, Energie, KI: Deutschland steckt im Wandel. Dem spürt der Bundespräsident in einer neuen Themenreihe nach. Zum Auftakt zieht es ihn nach Zwickau: zu Volkswagen und in die Lokalredaktion der "Freien Presse".

In seinem langen Berufsleben hat Frank Reinhold an einigen Kapiteln Zwickauer Automobilgeschichte mitgewirkt: In den 1980er- Jahren in der Endmontage des Trabant, später hat er bei Volkswagen Golf und Passat gebaut und dann den Umstieg auf Elektroautos erlebt. Dass das Werk in Zwickau Vorreiter bei E-Autos ist, mache ihn sehr stolz, erzählt der...