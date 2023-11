Blaulicht-Großeinsatz mit 14 Fahrzeugen in Zwickau-Eckersbach: Wohnungsbrand im zweiten Obergeschoss

Aufgrund der starken Schäden ist die betroffene Wohnung aktuell nicht nutzbar. Wie die starke Rauchentwicklung mitten in der Nacht bemerkt wurde. Mittlerweile liegen auch Informationen zur Schadenshöhe vor.

Die Rettungsleitstelle hat zehn Fahrzeuge der Feuerwehr und vier Fahrzeuge des Rettungsdienstes in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag nach Zwickau-Eckersbach geschickt. Dort wurde kurz nach 1 Uhr ein Brand in einer Wohnung am Wostokweg gemeldet. Ein Nachbar, der sich auf seinem Balkon aufhielt, bemerkte die Rauchentwicklung und wählte den...