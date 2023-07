Blitzeinschlag: Getreidefeld bei Neuplanitz in Flammen

Am Samstagabend ist ein Getreidefeld am Ortausgang Neuplanitz in Richtung Stenn in Brand geraten. Ausgelöst wurde das Feuer durch einen Blitzeinschlag gegen 21.50 Uhr. Es dehnte sich auf einer Fläche eines Hektars aus. 30 Kameraden der Feuerwehr sind ausgerückt und haben den Feldbrand gelöscht. Die Schadenshöhe ist aktuell nicht bekannt.