Bolzplatz in Zwickau-Neuplanitz soll neuen Kunststoffbelag bekommen

Vor 23 Jahren ist der Allwetterspielplatz angelegt worden. Vor zehn Jahren lösten sich erstmals die Ränder. Jetzt weist der Belag größere Schäden auf.

Der im Jahr 2000 angelegte Allwettersportplatz am Ludwig-Krebs-Weg in Zwickau-Neuplanitz soll einen neuen Kunststoffbelag bekommen. Der Bauausschuss entscheidet auf seiner Sitzung am 4. September über das Vorhaben. Das 968 Quadratmeter große Spielfeld musste 2013 schon einmal repariert werden. Damals wurden die Spielfeldränder neu befestigt,...