Borkenkäfer hält Wälder im Landkreis Zwickau im Griff - Schadholzmenge wieder gestiegen

Im Jahr 2022 wurden weniger Bäume vom Borkenkäfer befallen. Für die Forstverwaltung kein Grund zum Aufatmen. In diesem Jahr ist vor allem der Buchdrucker aktiver denn je. Er wandert Richtung Süden.

Der Borkenkäfer hat in den letzten Jahren stark zugenommen und ist auch im Landkreis Zwickau zu einer Plage geworden. Besonders der Buchdrucker, ein Fichtenborkenkäfer, verursacht große Schäden in der Region. Bis Ende September wurden in den Privat- und Kommunalwäldern des Landkreises bereits 17.200 Festmeter Schadholz festgestellt, das auf...