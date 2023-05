Brand in Zwickau-Schneppendorf: Feuerwehr ist mit 35 Helfern im Einsatz

Ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist laut Polizei nach einem Brand an einem Einfamilienhaus im Zwickauer Ortsteil Schneppendorf entstanden. Dort war die Feuerwehr am Montag zwischen 13.55 Uhr und 14.45 Uhr im Einsatz. "Mit rund 35 Einsatzkräften", sagt Berufsfeuerwehr-Leiter Nils Eichhorn. Die Berufsfeuerwehr hat Unterstützung von den...