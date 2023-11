Brandschaden in Parkschänke Wildenfels behoben: Wie es für den Heimatverein weitergeht

Ein Feuer in der Parkschänke in Wildenfels hatte Ostern 2022 für ein jähes Ende der Ausstellungen in dem über 300 Jahre alten Fachwerkhaus gesorgt. Jetzt bereitet der Heimatverein den Neustart vor.

Auf dem Weg zur Wiedereröffnung der Parkschänke in Wildenfels als Heimatmuseum ist eine wichtige Etappe erreicht: Die Sanierung des seit einem Schwelbrand Ostern 2022 unbenutzbaren Fachwerkhauses ist abgeschlossen. Heimatverein und Stadt haben den am Herrichten der Räume beteiligten Handwerkern am Freitag mit einer kleinen Feier in dem unter... Auf dem Weg zur Wiedereröffnung der Parkschänke in Wildenfels als Heimatmuseum ist eine wichtige Etappe erreicht: Die Sanierung des seit einem Schwelbrand Ostern 2022 unbenutzbaren Fachwerkhauses ist abgeschlossen. Heimatverein und Stadt haben den am Herrichten der Räume beteiligten Handwerkern am Freitag mit einer kleinen Feier in dem unter...