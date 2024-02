Brandstiftung auf Autobahnüberführung der A 72

Unbekannte zündeten unter anderem Reifen an.

Auf der Überführung über die A 72 in Hartenstein ist am Freitagabend Feuer gelegt worden. Wie die Polizei mitteilt, setzten Unbekannte gegen 22 Uhr einen Stapel Holz, einen Fahrradreifen und mehrere Pkw-Reifen in Brand. Zusätzlich wurde demnach ein Banner mit der Aufschrift „Der Mittelstand gegen rechts“ an das Brückengeländer gehängt....