Brückenbau und neuer Fahrbahnbelag: Schönauer Straße in Wildenfels fünf Monate gesperrt

Das Straßenbauamt kündigt umfangreiche Bauarbeiten auf der Staatsstraße 282 in Wildenfels an. Kraftfahrer müssen sich ab 11. März auf Umleitungen einstellen.

Am 11. März beginnen auf der Staatsstraße 282 in Wildenfels Bauarbeiten zur Instandsetzung die Brücke über den Wildenfelser Bach am Abzweig Grünau. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mitteilte, werden die Bauarbeiten unter Vollsperrung der S 282 voraussichtlich bis Mitte August dauern.