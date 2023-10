Brutale Jugend-Gang in Zwickau: Die Version des Hauptangeklagten

Am zweiten Verhandlungstag hatten die Angeklagten Gelegenheit sich zur Anklage zu äußern. Vier schwiegen weiter. Der mutmaßliche Haupttäter ließ seinen Anwalt eine Erklärung verlesen.

Wer hat am ersten Weihnachtstag 2022 an der Haltestelle „Zentrum“ in Zwickau einen auf die Straßenbahn wartenden Mann niedergestochen? Vor dieser Frage steht die Jugendkammer des Zwickauer Landgerichtes seit Montag. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft ist für die Tat ein 17 Jahre alter Afghane verantwortlich, der sich, so die...