Claudia Gensow wird Stadtmanagerin in Zwickau

Die 35-Jährige war zehn Jahre lang im Forsthaus Reinsdorf tätig. Sie setzte sich gegen zehn Mitbewerber durch.

Zwickau.

Claudia Gensow wird Nachfolgerin von Ariane Spiekermann als Stadtmanagerin. Die 35-jährige Zwickauerin tritt ihr Amt am 1. Oktober an. Gensow absolvierte nach dem Abitur eine Ausbildung zur Hotelfachfrau. Dann studierte sie Betriebswirtschaftslehre an der Westsächsischen Hochschule Zwickau. Von 2013 bis heute war sie im Forsthaus Reinsdorf tätig. „Als Stadtmanagerin meiner Heimat Zwickau freue ich mich auf eine berufliche Veränderung, bei der ich meine Erfahrungen aus der Gastronomie nun auf andere Wirkungsbereiche anwenden kann“, sagt Gensow. Auf die Ausschreibung im Juli hatten sich elf Männer und Frauen beworben. Oberbürgermeisterin Constance Arndt (BfZ) freut sich, dass die Stelle so schnell wiederbesetzt werden konnte. (kru)