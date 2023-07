Das beliebte Ausflugsziel Lochmühle in Hirschfeld erlebt seinen dritten Frühling

Mit monatlichen Veranstaltungen und Öffnungszeiten am Sonntag bringt sich das Kleinod in Erinnerung. Die Betreiber der Einrichtung tasten sich damit an ein umfassenderes Nutzungskonzept heran.

Zuerst ist der Wanderstützpunkt zu hören. Dann, eine Kurve später, taucht das alte Mühlenensemble hinter Bäumen und Sträuchern auf. Noch ein paar Schritte mehr, und es zeigt sich, dass eine Menge Leben auf dem Hof herrscht: Kinder streunen durch die Natur, vom Grill steigt aromatischer Rauch auf, ein Musiker spielt, mehrere Dutzend Menschen...