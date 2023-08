Das Liederkarussell in Zwickau mausert sich zum Festival

Der Singer-Songwriter-Treff findet wieder an zwei Tagen statt – dieses Mal gibt es echte Headliner statt gleicher Bühnenzeit für alle. Was bleibt, ist der solidarische Gedanke: Nichts kostet etwas.

Fast unbemerkt ist der Festivalkalender in der Region um eine Veranstaltung angewachsen. Am Wochenende dreht sich im Zwickauer Tast-, Duft- und Erlebnisgarten wieder das Liederkarussell. Das hat sich innerhalb weniger Jahre von einem lockeren Treff von Musikerinnen und Musikern zu einem kleinen Festival gemausert. Es beginnt bereits am...