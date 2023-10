Denkanstöße und Gedenken bei Novembertagen in Zwickau

Die Novembertage in Zwickau nehmen das NSU-Dokumentationszentrum in den Blick, hinterfragen DDR-Mentalität und machen die Betroffenen des NSU-Terrors hör- und sichtbar.

Zwickau. Der November ist in Zwickau mit einschneidenden Geschehnissen verbunden. Die Reichspogromnacht, die friedliche Revolution und die Selbstenttarnung des Nationalsozialistischen Untergrundes (NSU) sind auch in diesem Jahr Anlass für die Novembertage, die mit mehr als 30 Veranstaltungen bis zum 1. Dezember viele Denkanstöße geben und damit Gedenken ermöglichen.

Ab Donnerstag soll eine Ausstellung im Projekt 46 die Stimmen von Betroffenen des NSU-Terrors hör- und sichtbar machen, teilte Ben Ullke vom Verein „Alter Gasometer“ mit. Die Novembertage werden in Zusammenarbeit mit dem Bündnis für Demokratie und Toleranz der Zwickauer Region, der Stadtverwaltung Zwickau sowie Partnern der Stadtgesellschaft auf die Beine gestellt.

Thementag „if the kids ...“ jetzt an mehreren Tagen

Der Thementag „If the kids are united against racism“ des Vereins Roter Baum widmet sich diesmal auf mehrere Tage verteilt der Aufarbeitung des rechten NSU-Terrors – mit Soccer-Turnier, Konzert und Diskussion der Machbarkeitsstudie des RAA Sachsen zu einem Dokumentationszentrum zum NSU-Terror.

Am 4. November, dem Jahrestag der Selbstenttarnung des NSU, ist eine Gedenkveranstaltung an den Gedenkbäumen am Schwanenteich geplant, organisiert von Akteuren der Zwickauer Zivilgesellschaft. Am Marienplatz ist in der Zeit von 11 bis 16 Uhr die Kunstperformance „The Arriver – Diese Stadt ist nicht… Teil II“ geplant. Am Abend liest das Theater Plauen-Zwickau „Gegen das Schweigen“ an. An die Pogromnacht am 9. November 1938 wird mit einer Kranzniederlegung auf dem Jüdischen Friedhof und am Georgenplatz erinnert