Der Christopher-Street-Day: Warum es ihn auch in Zwickau gibt

Bunt, fröhlich und politisch: So ist der Aktionstag in Westsachsen gewesen. Doch frei von Sorgen sind viele der Gäste bei weitem nicht.

Muss das wirklich sein, dieser Christopher-Street-Day (CSD)? Diese Frage stellen Menschen, seit 1970 Menschen zum ersten Mal eingefordert haben, so zu lieben und so zu sein wie sie sich fühlen. Und seitdem gilt nach wie vor die gleiche Antwort: Ja, der CSD muss sein. In Zwickau geben diese Antwort am Samstag viele Menschen: Die rund 350...