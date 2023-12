„Die größte Schweinerei, die ich jemals erlebt habe!“ – Zwickaus Stadionmanager nach den Verwüstungen in der GGZ-Arena

Tino Hahm von der Stadionbetreibergesellschaft ist nach den schweren Ausschreitungen nach dem Fußballspiel Zwickau gegen Lok Leipzig noch immer fassungslos.

Die Parole, die auf dem blau-gelben Aufkleber an irgendeiner Wand in der GGZ-Arena zu lesen ist, spricht Bände: jung, sächsisch, gewaltbereit. Sogenannte Anhänger des 1. FC Lokomotive Leipzig haben den Sticker am Samstag vor oder während des Fußballspiels gegen den FSV Zwickau hier angebracht.