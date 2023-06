Die Großfamilie, die sich retten konnte: Zehn neue Stolpersteine für Zwickau

Der Familie Kleinberger gelang in den 1930er-Jahren die Flucht nach Palästenia. Nun wird an ihrem einstigen Wohnhaus an sie erinnert.

Mit zehn neuen Stolpersteinen gedenkt die Stadt Zwickau nun dem Schicksal der jüdischen Familie Kleinberger, der nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten in den 1930er-Jahren die Flucht nach Palästina gelungen war. Somit gehörte die Familie zu den Überlebenden des Holocausts. Die Mitglieder fanden im damaligen Palästina eine neue...