Die jeder Jeans ein zweites Leben gibt: Kreative Mülsenerin lädt andere Kreative ein

Filzen, Nähen, Gießen, Sägen ... muss nicht nur was für Frauen sein. Beim Kreativmarkt am letzten Februarwochenende in der Festscheune in Thurm, den Susann Tennert organisiert, sind auch Männer dabei.

Alte Jeans wegwerfen, das macht Susann Tennert nicht. Auch Weinkorken finden bei ihr ein zweites Leben. Aus alten Büchern macht sie Wohnraumaccessoires. Und wenn sie im Wald unterwegs ist, findet die 45-Jährige immer irgendein Stück Holz, das sie inszenieren kann. Die gebürtige Annabergerin, die sich vor Jahren in Mülsen niedergelassen hat,