Die Paldauer werden in Zwickau vom Christkind überrascht

Weihnachten wie im Märchen haben Besucher am Donnerstag in der „Neuen Welt“ in Zwickau beim Konzert der Paldauer erlebt. Die haben mit ihrer einzigartigen Show überzeugt.

Zugegeben, das Christkind ist etwas spät dran, aber als Fan der Paldauer ist Joleen Melody Purrotat, das amtierende Sonneberger Christkind, jetzt in besonderer Mission in Zwickau unterwegs gewesen. Beim Konzert am Donnerstag im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt" hat die 17-Jährige die Musiker überrascht und vor allem den Bandleader Franz...