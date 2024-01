Die Stadt Kirchberg hat eine neue Standesbeamtin

Manuela Schelenz ist seit vier Wochen im Amt und aktuell eine von drei Mitarbeiterinnen. Sie wird nahtlos die Kollegin ersetzen, die in Kürze in den Ruhestand geht.

Die Stadt Kirchberg hat mit Manuela Schelenz eine neue Standesbeamtin. Die 31-Jährige, die aus Weißbach stammt, lebt heute in Kirchberg und fühlt sich wohl, wie sie sagt. „Für mich ist es eine Ehre, das Amt antreten zu dürfen“, so Schelenz. Aktuell hat die Stadt damit drei Standesbeamte, doch eine Mitarbeiterin geht bald in den Ruhestand....