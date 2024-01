Die Stadt Zwickau und ihre Ruinen – Warum tut sich so selten etwas?

Mehr als 80 verfallene Gebäude gibt es im Stadtgebiet von Zwickau. Darunter sind auch Bauten in prominenter Lage. Doch immer seltener werden diese durch eine Sanierung gerettet.

Auf der Uhdestraße in Zwickau kommen täglich mehrere Tausend Autofahrer an einem der größten Schandflecke der Stadt vorbei. Das leer stehende Gebäude mit der Hausnummer 21 sieht schlimm aus: Die Fenster und der Putz fehlen, auch sonst ist an dem Gebäude in den letzten Jahren nichts gemacht worden. Bleibt das für immer so?