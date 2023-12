Die Zwickauer Hütte feiert 2024 Jubiläum

1899 wurde die Hütte vom damaligen Deutschen und Österreichischen Alpenverein gebaut. Sie befindet sich in den Ötztaler Alpen. Von Westsachsen aus wird eine Busreise zum 125-Jährigen organisiert.

Die Zwickauer Hütte in Pfelders in Südtirol feiert 2024 ihr 125-jähriges Bestehen. Seit vielen Jahren verbindet die Einrichtung eine Partnerschaft mit Zwickau. Aus Anlass des Jubiläums finden im Juli ein Aufstieg zur Hütte sowie eine Festveranstaltung in Pfelders statt. Anmeldungen sind ab sofort möglich, sagt Mathias Merz, Sprecher der...