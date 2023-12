Diebe lassen in Zwickau Baugeräte und Teile der Heizungsanlage mitgehen

Auf einer Hausbaustelle haben Unbekannte in den vergangenen drei Wochen Beute gemacht. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Diebstahl von einer Hausbaustelle in Zwickau. Laut einer Information der Polizeidirektion Zwickau sind bislang unbekannte Täter in den zurückliegenden drei Wochen in ein Haus an der Reinsdorfer Straße eingedrungen, das aktuell ausgebaut wird. Daraus stahlen die Täter diverse Baugeräte sowie Bauteile der...