Diebstahl in Zwickau: Zum Wohnmobil umgebauter VW Caravelle an der Saarstraße gestohlen

Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 15.200 Euro. Sie sucht Zeugen und muss den Tatzeitraum eingrenzen.

Der Diebstahl eines zum Wohnmobil umgebauten VW Caravelle beschäftigt seit Sonntag die Polizei. Das Fahrzeug wurde zwischen dem 17. September (14 Uhr) und dem 24. September (11.45 Uhr) gestohlen. Die Eigentümer haben den Diebstahl am Sonntag bemerkt und zur Anzeige gebracht. Es stand an der Saarstraße in Zwickau. Dabei handelt es sich um ein...