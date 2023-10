Doppelt so schnell wie erlaubt: Polizei ertappt Raser in Wilkau-Haßlau

Den Temposünder erwarten ein Fahrverbot und 400 Euro Bußgeld. Auch anderswo im Landkreis Zwickau hat die Polizei teure Fotos gemacht.

Ein Monat Fahrverbot, 400 Euro Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg – diese Strafe wird einen Autofahrer schmerzen. Er ist aber selbst schuld, schließlich wurde er auf der Kirchberger Straße in Wilkau-Haßlau mit Tempo 100 erwischt, obwohl dort Tempo 50 gilt. Das hat die Polizei mitgeteilt. Sie kontrollierte am vergangenen Donnerstag an jener...