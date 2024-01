Drei Autos im Zwickauer Westen gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben in einer Nacht drei Fahrzeuge gestohlen: Gesamtwert: 75.000 Euro. Ob eine Bande am Werk war, prüft die Polizei.

Zwickau.

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag in Zwickau drei Autos gestohlen. Laut Polizei wird derzeit geprüft, ob dieselben Täter für alle drei Diebstähle in Neuplanitz und Rottmannsdorf verantwortlich sind.