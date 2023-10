Drei Dauerbaustellen südlich von Zwickau: Wann sie voraussichtlich enden

Wegen parallel laufender Bauarbeiten an wichtigen Straßen im Raum Wilkau-Haßlau, Wiesenburg und Weißbach fahren Kraftfahrer lange Umwege. Warum sich die Verkehrslage nächsten Monat entspannt.

Einschränkungen wegen Wartungsarbeiten am B-93-Tunnel in Zwickau. Ein regelmäßige Verkehrsmeldung, die Vielfahrer nur noch beiläufig registrieren. Bei Gisela Hermann hat sie diese Woche das sprichwörtliche Fass zum Überlaufen gebracht. „Es scheint in Zwickau und Umgebung keinerlei Absprachen zu Straßenbaumaßnahmen zu geben“, klagt die...