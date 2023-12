Duell der Giganten in Wilkau-Haßlau: Edeka setzt Rewe vor die Tür

Seit zehn Jahren ist Rewe an der Zwickauer Straße in Wilkau-Haßlau ansässig. Doch die Chance, das Grundstück zu kaufen, wurde verpasst. Den Zuschlag bekam Edeka – und will dort nun selbst bauen.

