Ebersbrunn fordert Lichtenstein im „Wesa“

Das Spitzenspiel der Fußball-Westsachsenliga findet witterungsbedingt auf dem Kunstrasen im Zwickauer Westsachsenstadion statt.

Zwickau.

Für das Spitzenspiel der Fußball-Westsachsenliga am Sonntag zwischen dem Ebersbrunner SV (1. Platz/21 Punkte) und Fortschritt Lichtenstein (2./20) hat sich kurzfristig der Austragungsort geändert. Wie Abteilungsleiter René Gentz am Freitag informierte, ziehen die Gastgeber aus Ebersbrunn witterungsbedingt vom Sportplatz Hüttelsgrün ins Westsachsenstadion nach Zwickau um. Anstoß für das Spiel des starken Aufsteigers gegen die in dieser Saison noch unbesiegten Lichtensteiner ist am Sonntag, 14.30 Uhr. Die Verlegung betrifft zwei weitere Spiele. Auch die Landesklasse-Frauen des Ebersbrunner SV (Sonntag, 12.30 Uhr) und die zweite Männermannschaft (Samstag, 14.30 Uhr) spielen auf dem Kunstrasen im „Wesa“. (tyg)