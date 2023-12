Ein Leben lang im Rollstuhl: Woher nimmt dieser Zwickauer seinen Mut?

Manuel Schramm (33) ist schwerstbehindert, 24 Stunden am Tag auf Hilfe angewiesen. Jetzt zieht er in eine eigene Wohnung und will in die Politik. Ein Porträt.

Andrea Gutsche aus St. Egidien hebt ihren Sohn vorsichtig aus dem Stuhl. Trägt ihn dann behutsam in ihren Armen, so wie es Mütter oft mit ihren kleinen Babys tun, wenn sie stillen. Dann legt sie Manuel – so heißt ihr Kind – in das Bett, das gleich daneben steht. Nachts muss die Frau dann mindestens zwei Mal raus, um den Sohn zu versorgen....