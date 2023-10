Einbruch in Garage in Zwickau-Niederplanitz: Zwei E-Bikes und eine Simson gestohlen

Die Täter waren nach Informationen der Polizei in den Nachtstunden am Werk. Der Wert des Diebesgutes wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Zwickau. Zwei graue E-Bikes der Marke Kelly Tayen und eine blaue Simson S51 mit dem Versicherungskennzeichen 511 BDL waren die Beute bei einem Einbruch in eine Garage in Zwickau-Niederplanitz. Der Stehlschaden beläuft sich auf 10.000 Euro.

Nach ersten Erkenntnissen entstand beim Einbruch kein Sachschaden, teilt die Polizei am Donnerstagfrüh mit. Tatzeitpunkt war nach Informationen der Polizei am Dienstag zwischen Mitternacht und 9.30 Uhr. Betroffen war die Garage eines Einfamilienhauses an der Straße Am Hammerwald. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder auf die Täter geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich im Polizeirevier in Zwickau unter der Rufnummer 0375 428102 zu melden. (hof)