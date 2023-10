Einbruch in Gaststätte am Zwickauer Domhof: Täter nach Zeugenhinweis gefasst

Der Einbrecher ist der Polizei bekannt. Gegen ihn lagen mehrere Haftbefehle vor. Nach der Festnahme wurde der Slowake in Gefängnis gebracht.

Auf frischer Tat ertappt worden ist in Zwickau ein Einbrecher, der sich in der Nacht zu Sonnabend eine Gaststätte offenbar als Ziel für einen Diebstahl ausgesucht hatte. Ein Zeuge hatte zuvor festgestellt, dass sich eine Person unberechtigt in einer Gaststätte am Domhof aufhielt. Nach dem Hinweis wurde die Polizei aktiv. Kurz nach Mitternacht...