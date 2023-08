Einbruch in künftiges Asylheim Zwickau-Eckersbach: LKA hat Verdächtige ermittelt

Im Mai waren unbekannte Täter in ein leerstehendes Gebäude an der Heisenbergstraße in Eckersbach eingedrungen. Nach umfangreichen Ermittlungen und Zeugenvernehmungen wurden sie nun überführt.

Das Landeskriminalamt (LKA) hat zwei Täter ermittelt, die vor drei Monaten das Heizungssystem und mehrere Wohnungstüren in der geplanten Asylunterkunft an der Heisenbergstraße im Stadtteil Eckersbach beschädigt hatten.